Avrasya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı tarafından düzenlenen tatbikat, Ömer Yıldız Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmeyi amaçlayan organizasyon, uygulamalı eğitim açısından önemli bir deneyim sundu.

Tatbikat hakkında bilgi veren Acil Tıp Teknisyeni Mustafa Bilgin, etkinliğin artık geleneksel hale geldiğini belirterek bu yıl üçüncüsünün düzenlendiğini ifade etti. Bilgin, amaçlarının öğrencileri mezun olmadan önce sahaya hazırlamak olduğunu vurguladı.

Tatbikat kapsamında üç ayrı parkur oluşturuldu. Bunlardan ilki, çok sayıda yaralının bulunduğu senaryoların yer aldığı triaj parkuru oldu. İkinci parkurda, solunum ve dolaşımı olmayan hastalara müdahale edilen arrest hasta senaryoları uygulandı. Üçüncü parkur ise travma vakalarına yönelik olarak hazırlandı. Toplam 14 ekibin katıldığı tatbikatta öğrenciler kendi aralarında yarıştı.

Eğitmen Mustafa Bilgin, tüm ekiplerin gösterdiği performanstan memnun olduklarını belirterek 'Sonuç olarak bizim gözümüzde hepsi birinci. Amacımız öğrencilerimizin sahaya çıktıklarında, karşılaştıkları her vakaya burada edindikleri bilgi ve becerilerle güvenle müdahale edebilmeleri' dedi.

Paramedik mesleğinin önemine de dikkat çeken Bilgin, bu alanda görev yapacak öğrencilerin hayat kurtaran zincirin en güçlü halkalarından biri olacağını ifade ederek, öğrencilerin hedefinin sahada en iyi olmak olduğunu sözlerine ekledi.