Elazığ’ın Sivrice ilçesinde bulunan Hazar gölü etrafında 40 tona yakın atık malzeme toplandı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bir haftadır Özel İdare, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü ve DSİ ekiplerince oluşturulan yaklaşık 30 kişilik özel ekip ile göl ve 40 kilometrelik karayolu güzergahında temizlik faaliyeti gerçekleştirdiklerini söyledi. Vali Hatipoğlu, ‘’Şu ana kadar 4 kamyon çöp (35-40 ton) toplanmıştır. Bölgeye fotokapanlar yerleştirerek yolu ve göl kenarını kirletenlere ceza tanzim edilecektir. Ancak cezadan önce vatandaşlarımız tekrar kullanacaklarını düşünerek kullandıkları çevreyi temiz bırakmalıdır. Bu aynı zamanda bizim vatan sevgimizin de yansımalarından biridir. Lütfen tabiat harikası gölümüzü koruma hususunda hassas olalım’’ dedi.