Antalya’nın Kumluca ilçesinde otomobilin kamyonete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza, Mavikent Mahallesi’nde sabah saatlerinde gerçekleşti.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Kumluca’ya bağlı Mavikent Mahallesi Yenicepınar mevkisinde trajik bir trafik kazası meydana geldi.

İsmail Ateş’in kullandığı 07 VBH 77 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden A.A. idaresindeki 07 BDE 460 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü İsmail Ateş ve kamyonette yolcu olarak bulunan D.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kumluca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen İsmail Ateş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kamyonetteki yaralı D.A.’nın tedavisi ise sürüyor.

Kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.