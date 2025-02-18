Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hayata geçirilen ’Yaşam Becerileri Projesi’ çevresinde Sivas Vali Bekir Aksoy İlkokulu öğrencileri hayal ettikleri oyuncakları tasarladı. Öğrencilerin yarıyıl tatilinde ailelerinin yardımı ile yaptığı oyuncaklar, "Hayalimdeki Oyuncak Sergisi" temasıyla sergilendi.

Sergiyi ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, öğrencilerin hayal gücünü, düşünme, problem çözme ve ürün tasarlama becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte emeği olan öğrenci, veli ve öğretmenleri tebrik etti.

Yaşam Becerileri Projesi’nin önemine dikkat çeken Erdoğan, öğrencilere farklı yaşam becerileri kazandırmak amacıyla uygulanan proje ile teorik bilginin yanı sıra uygulamalı etkinlikler gerçekleştirildiğini ve öğrencilerin yaparak önemli deneyimler kazandığını ifade etti.

Erdoğan, öğrencilerin çalışmalarını yakından inceleyerek bilgi aldı. Sergide, 160 oyuncak tasarımı yer aldı.

Daha sonra okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya gelen Erdoğan, bir süre öğretmenlerle sohbet ederek görüş alışverişinde bulundu.