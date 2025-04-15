Samsun’un Havza ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı destekleriyle 350 çiftçiye yüzde 70’i hibe olmak üzere toplam 350 torba yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende, üreticilere tohum teslimi yapılmadan önce, ayçiçeği ekimi ve zararlılarla mücadele konularında eğitim verildi. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, toprak sıcaklığı 8-10 dereceye ulaşmadan ekim yapılmaması gerektiğini vurguladı.

"6 farklı çeşitte, 13 bin 800 dekara destek"

İl Müdürü Sağlam, “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi” kapsamında yürütülen çalışmalarda geçmiş yıllarda sağlanan destekleri hatırlatarak, “2022 yılında ‘Güneşin Kızları Tarlada’ Projesi kapsamında 600, 2023’te 500, 2024’te ise 690 paket ayçiçeği tohumu dağıtımı yapıldı. Bu yıl da 6 farklı çeşitte, ikisi yerli ve milli (SUN 2259 ve DERAY) olmak üzere toplam 690 paket tohumluk desteği sağlanacak. Proje toplam 3 milyon 500 bin TL bütçeye sahip olup, çiftçilerimiz yüzde 20-30 oranında katkı verecek. Böylece 13 bin 800 dekarlık alanda ekim yapılacak” dedi.

Sağlam, 2025’in aile yılı olarak ilan edilmesi dolayısıyla projelerin çiftçi aileleri için de önem taşıdığını vurgulayarak, üretim sezonu boyunca teknik desteklerin süreceğini söyledi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise tarımsal üretimi önemsediklerini ve çiftçilerin her zaman yanında olduklarını ifade etti. İkiz, “Verilen bu destek, çiftçimizin üretimine doğrudan katkı sağlayacak önemli bir kazançtır” diye konuştu.

Törenin ardından çiftçilere tohum torbaları teslim edildi. Programa, Havza İlçe Tarım ve Orman Müdürü, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü ile çok sayıda üretici katıldı.