Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan "Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında önemli bir adım attı. Proje çerçevesinde "Her Gebeye Bir Ebe" uygulamasıyla birlikte hastanede Ebe Polikliniği hizmete girdi.

Yeni açılan poliklinik sayesinde, gebeler doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrası dönemlerde tecrübeli ebelerden bire bir danışmanlık hizmeti alabilecek. Uygulama ile normal doğumu teşvik etmek, annelerin bu sürece daha bilinçli ve güvenli bir şekilde hazırlanmasını sağlamak amaçlanıyor.

Hastane yetkilileri, gebelik takibi ve danışmanlık hizmetinin yanı sıra, anne adaylarının doğum ortamına alışmalarını kolaylaştırmak için ebe eşliğinde doğum ünitesine ziyaretler düzenlendiğini belirtti. Yeni hizmetin, anne ve bebek sağlığını korumaya yönelik önemli bir adım olduğunu vurgulayan yetkililer, tüm anne adaylarını Ebe Polikliniği’nden faydalanmaya davet etti.