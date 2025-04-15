Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 2025 yılı teması olarak belirlenen "Kadın Girişimciliği ve Kadın İstihdamı" çerçevesinde, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) koordinasyonunda yürütülen endüstriyel robot operatörlüğü eğitim programı Samsun’da başladı.

Samsun’da kadın istihdamını artırmak ve kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı iş birliğiyle imzalanan "Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği İş Birliği Protokolü" kapsamındaki önemli faaliyetlerden biri olan Endüstriyel Robot Operatörlüğü Eğitim Programı; OKA, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu (MYO), Samsun Merkez Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (OSB), TMMOB Makine Mühendisleri Odası Samsun Şubesi ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şubesi arasında imzalanan alt protokol ile hayata geçiyor.

Program, bölgede otomasyonla dijitalleşen endüstrilerde kadın istihdamını artırmayı ve kadınların bu alanlarda nitelikli iş gücü olarak yer almasını sağlamayı hedefliyor. Eğitim programı, 14 Nisan’da OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle’nin katılımıyla başladı. Açılışta konuşan Genel Sekreter Mehlika Dicle, "Ajansımız öncülüğünde kamu, üniversite ve sanayi iş birliği modeliyle bölgemizin endüstriyel dijital dönüşümüne katkı sağlayacak insan kaynağını yetiştiriyoruz. Özellikle kadınların sanayi ve yüksek teknoloji sektörlerinde daha fazla yer almasını önemsiyoruz" dedi.

Eğitimlere, Samsun’da yaşayan mühendislik veya teknikerlik bölümü öğrencisi veya mezunu 25 kadın katılıyor. Program kapsamında katılımcılara teorik ve uygulamalı olmak üzere kapsamlı bir eğitim sunuluyor. Teorik eğitimler, OKA merkez hizmet binasında, Samsun Teknopark’taki bir yazılım firması tarafından veriliyor. Toplam 6 gün sürecek eğitimlerin devamında ise programlama, Robot Studio, Otomasyon Çözümleri ve Robot Üretimi gibi ileri düzey uygulamalı eğitimler gerçekleştirilecek.

Eğitimin ilk gününde robot çalışma modları, panel ekranı kullanımı, eksen hareketleri, koordinat sistemleri, güvenlik çözümleri gibi konular işlendi. İkinci gün ise OMÜ Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu’ndaki endüstriyel robot eğitim alanında uygulamalı dersler yapıldı. Kursiyerlerin teorik bilgilerini kullanma imkânı bulduğu uygulamalı eğitimlerde, pek çok sektörde kullanılan endüstriyel robotların temel çalışma prensipleri ve robotun farklı eksenler üzerindeki hareket kabiliyeti ve kontrolü ile ilgili bilgiler aktarılıyor.