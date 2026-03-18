Sarp Sınır Kapısı'nda yolcu geçiş sayıları son yıllarda yüksek seviyelerde seyrederken, 2025 yılında 5 milyonun üzerinde gerçekleşen geçişlerle Sarp Kapısı Türkiye'nin en yoğun kara hudut kapılarından biri olmayı sürdürdü.

Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan en önemli kara hudut kapılarından biri olan Sarp Sınır Kapısı'nda son yıllarda yolcu geçiş sayılarında dikkat çeken artış yaşandı. Sarp Mülki İdare Amirliği tarafından paylaşılan istatistiklere göre, pandemi döneminde düşen geçiş sayıları sonraki yıllarda hızla yükselirken, 2023 yılında rekor seviyeye ulaşıldı.

Paylaşılan verilere göre, 2020 yılında sınır kapısından toplam 1 milyon 330 bin 806 yolcu giriş-çıkış yaparken, pandemi etkisinin hissedildiği 2021 yılında bu sayı 958 bin 338'e geriledi. Kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte 2022 yılında geçiş sayısı 5 milyon 60 bin 994'e yükseldi. 2023 yılında ise 6 milyon 261 bin 289 yolcu ile son yılların en yüksek rakamına ulaşıldı.

Yoğunluğun devam ettiği sınır kapısında 2024 yılında toplam 5 milyon 555 bin 125 yolcu geçişi gerçekleşirken, 2025 yılında da hareketlilik sürerek toplam geçiş sayısı 5 milyon 42 bin 675 olarak kayıtlara geçti.

Sarp Sınır Kapısı'nın Türkiye'nin en yoğun kara hudut kapıları arasında yer aldığını belirterek özellikle yaz ayları, bayram dönemleri ve turizm sezonunda yolcu trafiğinin önemli ölçüde arttığı belirtildi.