Hatay'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde gerçekleştirdikleri denetimlerde kırmızı ışık ihlali yapan sürücüleri kameralarla tespit ederek, kurallara uymaları uyarısında bulundular.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, güvenliği ve huzuru sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Trafik ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi yaşanabilecek kazaların önüne geçmek için kırmızı ışık denetimi gerçekleştirdiler. Sivil polis ekipleri, ışıkların bulunduğu bölgelerde kameralarla ihlal yapan sürücüleri tespit ettiler. Polis ekipleri, plakalarından tespit ettikleri sürücüleri cep telefonuyla arayarak, kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundular.

'Türk polisi iyi ki var, gece gündüz bizler için emek veriyorlar'

Polis ekiplerinin kendisini arayarak ışık ihlali yaptığını söylediğini belirten Mehmet Yılmaz, polislere teşekkür ederek, 'Kırmızı ışık bir anda yanınca duramadım ve geçmek zorunda kaldım. Kasıtlı olarak yapmadım. Türk polisimiz beni arayıp uyardılar. Kurallara uyuyorum ama bundan sonra daha çok uyacağım. Türk polisi iyi ki var, gece gündüz bizler için emek veriyorlar. Bayram da olsa sürekli çalışıyorlar' dedi.

'Rabbim ayaklarına taş değdirmesin'

Trafik kurallarının can güvenliği için önemli olduğunu bildiğini söyleyen Süleyman Özdil, bayram mesaisi yapan polis ekiplerine teşekkür ederek, 'Dalgınlığıma geldi, hız limitim de fazlaydı. Süratli olduğum için duramadım, arkadan gelen araçlar vurur diye korkarak frene basmadım. Kırmızı ışık ihlali yaptım. Bizim kurallara uymamız lazım. Polis ekiplerimize minnet ederim. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin' diye konuştu.