Hatay Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan yeni yıl öncesi vatandaşların ulaşımda güvenli ve kaliteli hizmet almaları amacıyla personel ve okul servisleri ile toplu ulaşım araçlarına yönelik denetimler geçekleştiriyor.

HBB Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri Arsuz, İskenderun, Belen, Payas, Dörtyol ve Erzin ilçesinde personel, öğrenci servisleri ve toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerini sürdürdü. Ekipler S,C,M plakalı araçlar da; güzergah, izin belgesi ve fazla yolcu kontrollerinin yanı sıra fiyat tarifesi kontrolü yaptı. Eksik veya yetersiz belgesi olan araçlara cezai işlem uygulayarak kurallara uyulması yönünde sürücüleri uyarıldı. Ekipler araç şoförlerine, genel trafik kuralları, yolcu indirme ve bindirme kuralları ile taşımacının yükümlülükleri, güvenli ve emniyetli taşımacılık gibi konularda bilgilendirme yaptılar. HBB yetkilileri öğrenci, personel ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirterek, vatandaşların güvenliği için 7/24 görevde olduklarını belirttiler.