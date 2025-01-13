Hatay’ın Payas ilçesinde hareket halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Payas ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi’nde seyir halindeki 31 MD 6153 plakalı Opel marka otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Alevlere ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparken, durumun bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri de bölgeye geldi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobilde büyük hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.