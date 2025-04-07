Düzce’nin tanınan hat sanatçılarından Hayrullah Altay, yayınladığı dört kitabını tanıttı. Atay, Türkiye’de okurun azlığını dile getirdi.

Düzce’de yaklaşık 44 yıldır köşe yazarlığı yapan Atay, bu süre içinde Bulunmuş Defterden Şiirler isimli şiir kitabını, Hayatı Hecelemek, Bir Ölünün Mektubu ve Bir Firarinin Günlüğü isimli kitaplarını da okuyucularla buluşturdu.

Çıkarttığı kitaplarını ise 23 Nisan Parkı’nda düzenlediği programla tanıtan Hayrullah Atay, şunları söyledi; "Edebiyatın toplumların gelişmesinde önemli rolü olan lokomotif güç olduğunu düşünüyorum. Bugün yazdığımız, belki alelade yazılar, gelecekte bilmediğimiz insanların bilmediğimiz arayışlarında önlerine çıkacak ve onlara yeni ufuklar açacak. Yazdıklarımızı okuyanlar, atalarının yaşadığı zamanlar hakkında bilgi sahibi olacaklar. Ben bundan sonra da Allah izin verirse içinde yaşadığım topluma ayna tutmaya, kendi seçtiğim yolda, edebiyatı aracı kılarak yazmaya devam edeceğim."