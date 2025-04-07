maNga grubunun solisti Ferman Akgül, Yüzümle Mutluyum Derneği’nin iyi niyet elçisi oldu.İSTANBUL (İGFA) - Yüz bölgesinde görünür farklılığı olan birey ve ailelere destek olmak, toplumda farkındalığın artmasına yönelik çalışmalarda bulunmak amacıyla kurulan derneğin yetkilileri “İyi niyet elçimiz, MTV ödüllü maNga grubunun solisti Ferman Akgül ile dünya tarihine yeni bir hediye sunacak olmanın heyecanı içindeyiz” dedi.

Dernekten yapılan açıklamada, dünyayı bulunduğundan daha iyi bir yer haline getirme misyonu ve ‘yüz eşitliği’ kavramını genele yayma önceliği doğrultusunda uzun dönemli iş birliğine adım atılmasından duyulan mutluluk dile getirildi. 2010 Eurovision ikinciliğinin yanı sıra MTV başta olmak üzere önemli birçok ödülü bulunan grubun solistinin faaliyetlerde görev alacak olmasının, uluslararası temsiliyet bağlamında yetkinliğinin güçlerine güç katacağı belirtilen açıklamada, iş birliğinin ilk adımı olan, ‘Yüz Eşitliği’ ile ilgili hazırlanacak şarkının derneğin üyesi olduğu Face Equality International ağı ve üyeleri tarafından paylaşılacağı ve farkındalığın artırılması amacıyla uluslararası paydaşlar ve platformlarda gündeme alınacağı kaydedildi.

‘Görünür farklılıkları’ olan birey ve topluluklar için ilk olma özelliği taşıyacak çalışma ile ilgili heyecanını dile getiren Ferman Algül ise, “Çok değerli ve uzun bir yolculuğa çıkıyorum bugün. Düşüncemiz, görünüşümüz, yüzümüz… Hepsini tek tipe sokmaya çalışan bir dünya, sessiz bir baskı yaratır. Ama biz biliyoruz ki eşitlik, benzer olmak değil; kendimiz olabildiğimiz bir dünyada mümkündür. Farklılıklarımızla güzeliz, özgürce yaşayabildiğimizde görünürüz” dedi.