Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Vezir Erçetin’in sol böbreğinden tam 23 santimetre büyüklüğünde dev bir kist çıkarıldı.

Karın ağrısı ve karın bölgesinde şişlik şikâyetiyle hastaneye başvuran hastaya yapılan tetkiklerde, sol böbreğinde büyük bir kist tespit edildi. Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde yapılan kontroller ve tetkiklerden sonra hastayı olumsuz etkileyen ve çevre organlara baskı yapan kistin, acilen alınmasına karar verildi.

56 yaşındaki hastanın karın şişliği şikayeti üzerine polikliniklerine başvurduğunu ifade eden Üroloji Uzmanı Operatör Dr. Ercan Bayrak, "Yapılan görüntülemelerde böbreğinde 23 santimetre büyüklüğünde bir kitlesel lezyon olduğunu tespit ettik. Normalde böbrek kitleleri şikayet vermeyen kitleler olmasına rağmen bu tarz büyük kitlelerde karın ağrısı ve karın şişliği gibi problemleri ortaya çıkartabilir. Yapılan görüntülemede tomografide sol böbrekten kaynaklı 23 santimetre kalın böbrekle ilişkisi olan bir kisti tespit ettik. Ameliyat hazırlıklarımızı yaptık. Başarılı geçen bir cerrahi sonrasında kistin tamamını çıkarıp patolojiye gönderdik. Sol böbreği de koruyabildik. Böbreğin idrar üretim yerini de kistten tamamen ayırarak tekrardan normal bir yapıya büründürdük. Hastamız şu anda gayet iyi durumda servis takiplerimiz devam ediyor. Bu ve benzeri karın ağrısı karın şişlik şikayeti olan hastaların rutin takiplerini yaptırmalarını en yakın üroloji uzmanına başvurmaları ve görüntülemelerde teşhis alabilmeleri mümkün olabilmektedir" dedi.

23 santimetrelik kistin, hastanın böbrek dokusunu neredeyse tamamı kapladığını ifade eden Bayrak, "Bu boyutta bir kiste nadir rastlıyoruz. Erken teşhis edilmemiş olsaydı ciddi sağlık sorunlarına yol açabilirdi" ifadelerini kullandı.

Başarılı bir operasyonla sağlığına kavuşan 56 yaşındaki Vezir Erçetin ise sol tarafındaki şişkinlik nedeniyle hastaneye başvurduğunu belirterek, "Ben de taşın sancısı olduğunu zannettim. Hastanede film falan çektiler 23 santimetrelik bir kist olduğunu söylediler. Allah herkesten razı olsun. Beni ameliyat ettiler ve o şişkinliği aldılar. Benim durumumun şu anda gayet iyi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.