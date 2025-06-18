İstanbul Başakşehir kaydedilen görüntülerde, ters yönde ilerleyen araçların trafikte oluşturduğu tehlike gözler önüne serildi. Ispartakule ve Oyakent mevkilerinde farklı noktalarda çekilen görüntülerde, bazı sürücülerin karşı şeride geçerek hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attıkları görüldü.

İstanbul’un Başakşehir İlçesi’nde çeşitli gerekçelerle karşı şeride girerek ters yön ihlali yapan sürücüler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde ters yönden hızla gelen araçların, karşı şeritte seyreden sürücülerle burun buruna geldiği ve muhtemel bir facianın eşiğinden dönüldüğü görülüyor.