Afyonkarahisar’da hayvancılık sektörüne yönelik hastalıktan ari sertifika dağıtımına başlandı.

Gerçekleştirilen programla ilgili kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde hayvancılık sektöründe sağlık standartlarını yükseltmek ve hastalıktan ari işletme sayısını arttırmak amacıyla çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda, İl merkezinde faaliyet gösteren bir işletme gerekli denetim ve incelemelerin ardından hastalıktan ari sertifikası (sertifika çiftliğin sağlık standartlarına uygunluğunu ve ürünlerin güvenilirliğini garanti eder) almaya hak kazandı" ifadelerine yer verildi.