Chobani’nin kurucusu ve Amerika’nın en büyük yoğurt üreticilerinden biri olan Hamdi Ulukaya, National Geographic’in yayımladığı prestijli "33 Listesi"ne dahil edildi. Bu liste, dünyayı şekillendiren, en önemli sorunlarla mücadele eden vizyonerleri ve yenilikçileri onurlandırmak üzere hazırlandı.abdpost.com / ABD (İGFA) - İş dünyasında kazandığı başarıları ve topluma katkılarıyla tanınan Ulukaya, özellikle mülteci entegrasyonuna verdiği önem ve bu alanda başlattığı projelerle dikkat çekiyor.

2016 yılında, mültecilerin ekonomik entegrasyonunu desteklemek amacıyla "Tent Partnership for Refugees" adlı kuruluşu kuran Ulukaya, Chobani’de mültecileri istihdam etmesi ile adından sıkça söz ettirdi.

Ulukaya'nın bu ödülü, yalnızca iş dünyasında kazandığı başarıların değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk ve mültecilerle olan dayanışmasının bir göstergesi olarak büyük bir anlam taşıyor.