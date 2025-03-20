Manisa’nın Sarıkız ve Göksu bölgelerinde İZSU Genel Müdürlüğünün 11 yeni su kuyusu açarak İzmir’e yılda 32 milyon metreküp ilave su kaynağı sağlanmasının Manisa tarımını olumsuz etkileneceği endişesiyle Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı ve Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur ile Manisa Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, Manisa Valisi Vahdettin Özkan’ı ziyaret ederek durum hakkında bilgi verdi. Heyet ayrıca Vali Özkan’a toplanan 8 bin imzalık dosyayı da sundu.

İZSU Genel Müdürlüğünün Manisa’nın Sarıkız ve Göksu bölgelerinde 11 yeni su kuyusu açarak İzmir’e yıllık 32 milyon metreküp ilave su sağlama projesine tepkiler giderek büyüyor. Manisa’dan İzmir’e verilen su sorununa çözüm bekleyen üreticiler adına Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı ve Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur ile Manisa Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, Manisa Valisi Vahdettin Özkan’ı makamında ziyaret etti. Yaşanan sorun hakkında Vali Özkan’a bilgi veren heyet ayrıca geçtiğimiz hafta başlatılan imza kampanyası kapsamında toplanan 8 bin imzanın bulunduğu dosyayı da Vali Özkan’a takdim etti.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Valilikten çıktıktan sonra değerlendirme yapan Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Manisa’dan İzmir’e su verilmesine yönelik sorunun Vali Vahdettin Özkan’a İlettiklerini söyledi. Başkan Özkasap, "Saruhanlı Belediye Başkanımız, Manisa ve Saruhanlı Ziraat Odası Başkanlarımızla; Valimize halkımızın sorunlarını anlattık. Ciddi bir şekilde dünyada yaşanan bu iklim kriziyle ilgili zaten sıkıntılar yaşıyoruz. Ama Manisa bölgemizde de gerek Gördes Barajı, Sarıkız ve Göksu tarafından da ciddi bir şekilde İzmir’e su basılıyor. Bu basılan sular 7 gün 24 saat devamlı İzmir’e pompalanıyor. Ama bu zamanda da artık bizim gıda arzını da ve tarımın geleceğini düşünerek suların gittikçe aşağı düşmesi ve mevcut olan barajlarımızdan Demirköprü’deki su kapasitesinin düşüklüğü çiftçimizi ciddi şekilde huzursuz etmiştir. Bu konuyla ilgili çalışmalarımızı Sayın Valimize aktardık. Sonuçla ilgili önümüzdeki hafta DSİ’den genel olarak bir görüş bilgisi alacağız. Arkadaşlarımızla tekrar yine önümüzdeki hafta buluşacağız" dedi.

"45 yıldır su veriyoruz artık bizde de kalmadı"

Saruhanlı ilçesinde yer alan Sarıkız’dan 45 yıldan bu yana İzmir’e su verildiğini vurgulayan Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı ise "Bu konu artık Valimize kadar da aksetti. Bugün Valimizi, Manisa Ticaret Borsası Başkanımız, Manisa ve Saruhanlı Ziraat Odaları Başkanlarımızla birlikte ziyaret edip bu konunun artık önemini arz ettik. 1984 yılında yapılan anlaşmalar gereği insanı ihtiyaçlar namına suyumuz verilmiş ama hani derler ya artık bizde de kalmadı. Artık Saruhanlı’da da su kalmadı. İzmir’in bizi anlayışla karşılayacağını ümit ediyoruz. Ve bunu denizden su arıtarak kendi ihtiyaçlarını karşılayacağını ümit ediyoruz. Durumu valiliğine aksettirdik. İnsanlık namına verdiğimiz suyu artık biz de insanlık namına bizde kalmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kampanyada toplanan 8 bin imza Vali’ye iletildi

Geçtiğimiz hafta içerisinde başlatılan imza kampanyası kapsamında toplanan yaklaşık 8 bin imzanın yer aldığı dosyayı Vali Özkan’a İlettiklerini kaydeden Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, "Valimiz de bu konuda duyarlı olacağını söyledi. Burada bir insani yardım deniliyor ama İzmir’e verirlerse o zaman bizim ilçemizdeki insanlar ne olacak. Biz kendimiz ne yapacağız o zaman? Bir de tarımda da büyük sıkıntı yaşanıyor. Barajlarda şu seviyesi düşük. Gördes Barajı’nın suyu İzmir’e gönderiliyor. Sarıkız sulamalarından İzmir’e su gönderiliyor. Göksu’dan İzmir’e su gönderiliyor. Demirköprü Barajı’ndan İzmir’e su gönderiliyor. Biz ne yapacağız Manisa olarak? Ne ekilecek? Bakın 300 bin dekar arazi var ekilecek, su yok kuraklık vuracak. Biz bunun altından kalkamayız. Bu çiftçi, bunun altından kalkamaz zaten. Kıt kanaat geçiren bir çiftçi tabakamız var. Bunun altından kalkamayız" dedi.

"Su yoksa çiftçi ürün ekimi için masraf yapmasın"

Manisa Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ’da yaşanan su sorununu üreticiler adına Valiliğe İlettiklerini belrterek, sıkıntıları anlattıklarını vurguladı. Başkan Altındağ, "Bugün Valimize bölgemizde yaşanan su sıkıntılarını dile getirdik. Çiftçimiz çok endişeli. Tabii biliyorsun bugünlerde ynı sezon için hazırlıklar başladı. Çiftçimizin işleri başladı, bunun mazotu, gübresi, işlenmesi, çapası derken, sonuna gelip su kesiliverilse bu kadar yapılmış olan masraf boşa gidecek. Onun için çiftçimiz çok bu konuda endişeli. Bize gerekli makamlara milletvekillerine olsun, DSİ olsun, sayın valimize bugün çıktık. Bunları ilettik. Önümüzdeki günlerde bir sıkıntı yaşamamak için bu İzmir’e giden suyun azaltılması veya durdurulması yönünde. Başvurumuzu yapıyoruz gerekli makamlara. Tabii burada barajlarımızda bu sene su yok. Yağışlar az. Yer altı suları da çekilirse bu sefer çiftçi belli bir zamandan sonra sıkıntıya girecek. Yani başta sıkıntıya girmeden şu sorunu çözülmeli, şu var ya da yok denilse vatandaşa o zaman belki masraf yapmayacak. Ama masraf yapıp da son anda su gelmediği zaman bütün emek ve masraf boşa gidecek. Yani o yüzden tüm yetkililere buradan seslenmek istiyorum. Bir an önce önlemimizi almamız lazım" dedi.