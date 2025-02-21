Denizli’nin ev sahipliğinde başlayan Okul Sporları Halter Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası seremonisi yapıldı. İzmir kafilesinin şampiyonaya gelirken yaşadığı trafik kazası sonucu bir sporcu ve bir antrenörün vefat etmesi dolayısıyla sporcular seremoniye "Başımız Sağ Olsun" pankartıyla çıktı.

19-21 Şubat 2025 tarihleri arasında Denizli’nin ev sahipliğinde yapılan Okul Sporlrı Halter Genç Kızlar A-B Türkiye Şampiyonası devam ediyor. Kınıklı Spor Spor Salonu’nda gerçekleşen şampiyonanın seremonisi Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman ve sporcuların katılımıyla yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan seremonide İzmir kafilesinin şampiyonaya gelirken yaşadığı trafik kazası sonucu bir sporcu ve bir antrenörün vefat etmesi dolayısıyla sporcular kollarına siyah bant takarak, seremoniye "Başımız Sağ Olsun" pankartıyla çıktı.

"İçimiz burukta olsa turnuvaya devam ediyoruz"

Açılış konuşmasını yapan Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, İzmir kafilesinin yaşadığı kazanın üzüntüsünü tüm Türkiye’nin yüreğinde hissettiğini söyledi. Vefat eden sporcu Nisa Yıldızer ile Beden Eğitimi Öğretmeni Zeynep Bozkurt’a Allah’tan rahmet dileyen İlman, yaralıların birçoğu taburcu olduğunu, iki sporcunun hastanede tedavilerinin devam ettiğini, herhangi bir hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi. İçleri burukta olsa turnuvanın plandığı gibi devam ettiğini söyleyen İlman, tüm sporculara başarılar diledi.

Halter Okul Sporları Türkiye Şampiyonasında sporcuların yanında olmak için Denizli’ye gelen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, acı haberle yaşadıkları üzüntünün herkesi etkilendiğini belirtti. Şampiyonlara yapılan seyahatlerde sorumluluğun önemine dikkat çeken Başkan Ünlü, çocuklarımızın geleceği için herkesin iyi niyetli ve fedakarca görev yaptığını belirterek bir daha böyle acı haberlerin yaşanmamasını diledi.

Türkiye şampiyonları belli oluyor

Farklı sıkletlerde podyuma çıkan 81 ilden toplam 402 sporcu Türkiye Şampiyonu olmak için mücadele ediyor. İlk gün yarışmalarının ardından sıkletlerinde dereceye giren sporcular ödüllerini Başkan Ünlü ve İl Müdürü Ömer İlman’ın elinden aldı.