DÜZCE(İHA) – Türkiye’nin dört bir yanından Düzce’ye gelen gençler Yıldızlar Karma Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası’nda bütün hünerlerini sergilediler. Türkiye Şampiyonası’nda 30 takım 804 sporcu yarışıyor.

Genç yeteneklerin kültürümüzü sahneye taşıdığı büyük buluşmaya Düzce ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin dört bir yanından gelen yıldız sporcular bir araya geldi. Renkli kostümler, ritmik adımlar ve kültürümüzün en güzel ezgileriyle dolu bu büyük organizasyonla, geleneksel halk oyunları gelecek nesillere aktarmayı hedefleniyor.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Bahçeşehir Spor Salonu’nda yapılan yarışmaya Vali Selçuk Aslan, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler ile Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Selçuk Aslan, halk oyunları ekiplerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi, kısa bir süre öğrencilerle sohbet etti.

Konuşmanın ardından halk oyunları Türkiye Şampiyonası renkli görüntülerle başladı. Öğrenciler şampiyon olmak için bütün hünerlerini sergiledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Türkiye Şampiyonası için 18 vilayetten Düzce’ye yarışmacıların geldiğini belirterek, "Bin kişilik organizasyon yapıyoruz. Kafilelerimizi yurtlarımızda misafir ediyoruz. Bugün finallerin ilk günü gençlerimiz heyecanlı halk oyunları denince kültürlerin gelecek kuşaklara aktarılması, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Yarışmacı öğrenciler finallerde onmanın heyecanını yaşadıklarını söylediler.

Okul Sporları Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası’na 30 takım 804 sporcu bulunuyor.