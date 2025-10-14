Bodrum’a iz bırakan isimlerden biri olan Halikarnas Balıkçısı (Cevat Şakir Kabaağaçlı), vefatının 52’nci ve Bodrum’a sürgün edilişinin 100’üncü yılı kapsamında çeşitli etkinliklerle anıldı.

Anma etkinlikleri kapsamında Bodrum Deniz Müzesi öncülüğünde "Halikarnas Balıkçısı’nın Bitki Mirası Kent Turu" düzenlendi. Eğitimci Hatice Orman rehberliğinde gerçekleşen kent turunda katılımcılar, Halikarnas Balıkçısı’nın Bodrum’a kazandırdığı bitkilerin izini sürdü. Tur boyunca Halikarnas Mozolesi, Belediye Meydanı ve çevresindeki önemli noktalar gezildi.

Halikarnas Balıkçısı’nı anma programı kapsamında, Bodrum Denizciler Derneği’nde Bodrum Deniz Müzesi Yayınları’nın 8. kitabı "Biz Süngerciler: Yaşadıklarımız, Hatıralarımız" kitabının tanıtım ve imza etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe Genel Koordinatör Meclis Üyesi Emel Çakaloğlu, Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu, iş insanı Mustafa Cem ve yazar Meltem Ulu katıldı.

Müze tarafından yürütülen sözlü tarih çalışmalarının çıktısı olan kitap Dr. Meltem Ulu tarafından kaleme alındı. Kitapta, Bodrum’da yaşayan sünger avcıları, bu alanda çalışmış kadınlar, arkeologlar, deniz feneri bekçileri, tekne yapım ustaları ve koleksiyonerlerle yapılan görüşmeler yer alıyor. Kitap, denize adanmış hayatları ve süngercilerin yaşanmış hikayelerini bir araya getirerek deniz kültürünün önemini bir kez daha hatırlatıyor.