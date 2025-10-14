Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Yahya Ünlü’nün kaleme aldığı "Akut Aortik Sendromlar" başlıklı kitabı, uluslararası bilim dünyasında büyük bir prestije sahip olan Web of Science Book Citation Index’te yayımlanarak önemli bir akademik başarıya imza attı.

Kalp ve damar cerrahisi alanında güncel bilimsel yaklaşımları, klinik deneyimleri ve literatürdeki son gelişmeleri kapsamlı biçimde ele alan eser; hem akademisyenler hem de klinisyenler için referans niteliğinde bir kaynak olarak değerlendiriliyor. Akut aortik sendromların tanı, tedavi ve cerrahi yönetimine ilişkin derinlemesine analizler içeren kitap, Prof. Dr. Yahya Ünlü’nün uzun yıllara dayanan bilgi birikimini yansıtıyor.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, elde edilen bu başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: "Bilim insanlarımızın uluslararası alanda ses getiren çalışmalara imza atması, üniversitemizin akademik vizyonunun ne kadar güçlü olduğunun en açık göstergesidir. Prof. Dr. Yahya Ünlü hocamızın eseri, yalnızca Tıp Fakültemiz için değil, Türk tıbbı adına da gurur verici bir kazanımdır. Bu vesileyle kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Bilimsel üretkenliği teşvik eden ve araştırma temelli bir üniversite anlayışını benimseyen Atatürk Üniversitesi, akademisyenlerinin uluslararası indekslerde yer alan çalışmalarla bilime yön verme misyonunu kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.