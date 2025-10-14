Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadın çiftçilere fide, fidan, ekipman ve hayvancılık desteği vererek kırsalda kadın emeğini görünür kılıyor. 2019’dan bu yana 8 bini aşkın kadın üreticiye ulaşan belediye, 2025 yılı sonuna kadar bu sayıyı 9 bine çıkarmayı hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesi, kadın çiftçilerin tarımsal üretimde güçlenmesi için yürüttüğü projelerde onlara pozitif ayrımcılık yapıyor. Fide, fidan, makine-ekipman, sulama borusu ve hayvancılık desteklerinden, öncelikli olarak kadın üreticiler yararlanıyor. 13 ilçede hayata geçirilen projelerle kadınlar tarımda ve hayvancılıkta daha görünür hale gelirken, Başkan Vahap Seçer’in üreticiyi destekleyen politikaları, kadınların kırsalda ekonomik hayata daha güçlü katılımını sağlıyor. Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle üretimde daha görünür hale gelen kadın çiftçiler, kırsalda umutla üretmeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılından bu yana 45 farklı proje kapsamında 8 bin 300’ü aşkın kadın üreticiye ulaştı. 2025 yılı sonuna kadar 9 bin kadın üreticiye ulaşmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Mersin’in 13 ilçesinde bölgenin üretim özelliklerine göre hayata geçirdiği projelerle, kadın üreticilerin emeğini görünür kılıyor. Büyükşehir Belediyesi fide, fidan, makine-ekipman, sulama borusu, hayvancılık gibi birçok alanda sağladığı desteklerden yararlanan kadın çiftçiler, kırsalda umutla üretmeye devam ediyor.

"Üretimde kadın gücünü desteklemeye devam edeceğiz"

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesinde görev yapan Ziraat Mühendisi Pembegül Şeker, "Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak 2019 yılından bu yana 45 farklı proje kapsamında 8 bin 300’ü aşkın kadın üreticimize ulaştık. Lavanta, nergis, badem, ceviz, zeytin fidanı, arıcılık, organik tarım, yerel tohumların korunması ve kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi kapsamında, birçok kadın üreticimize destek veriyor ve pozitif ayrımcılık yapıyoruz" dedi.

"9 bin kadın üreticiye ulaşmayı hedefliyoruz"

Kadın çiftçilerin günlük yoğun emeklerinin arasında, tarlada ve bahçede de büyük bir özveriyle çalıştıklarını belirten Şeker, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, kadınların emeğini desteklemeyi ve onları üretimde daha da güçlendirmeyi görev biliyoruz. 2025 yılı sonuna kadar 9 bin kadın üreticiye ulaşmayı hedefliyoruz. Her zaman onların yanında olmaya ve üretimde kadın gücünü desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Tarlada izi olan kadınlar, Büyükşehir Belediyesi ile artık daha güçlü

Çocuk yaşlardan beri hayvan yetiştiriciliği yapan Havva Kara, "Yazın Mara’da, kışın da sahildeyiz. Hayvancılıkla geçiniyoruz. Ekin diker, harman kaldırırız. Büyükşehir Belediye Başkanın sağladığı güneş enerjisi panelinden faydalandık. Panel yokken ateş yakıyor, onunla işimizi görüyorduk. Güneş paneli geldiğinden beri rahatladık. Televizyon izliyor, dünyadan haberimiz oluyor. Vahap Başkanımız geldiğinden beri, kadınlara ve bütün çiftçilere destek oluyor" dedi.