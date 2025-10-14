Malatya Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin markalaşma ve kurumsallaşma alanlarında bilgi ve becerilerini artırarak, bölgesel kalkınma ve dış ticaret kapasitesine doğrudan katkı sağlamayı hedefleyen projenin imzaları atıldı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) arasında TSO üyeleri için E İhracat, E Ticaret, Markalaşma Eğitimi ve Danışmanlık Projesi protokolü imzalandı.

"Uluslararası pazarda rekabet gücümüz artacak"

Protokol programında konuşan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Ticaret ve Sanayi Odası olarak en önemsediğimiz konuların başında eğitim faaliyetleri geliyor. Son 7 yılda pandemi ve depremlere rağmen üyelerimize yönelik 300’ü aşkın eğitim, konferans, seminer ve çalıştaylar gerçekleştirdik. Deprem nedeniyle ara verdiğimiz eğitim çalışmalarını hızlandırıyoruz. Fırat Kalkınma Ajansı ile birlikte yürüteceğimiz projenin protokolünü imzalıyoruz. Proje, üyelerimizin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmayı, kurumsal yapılarını güçlendirmeyi ve markalaşma süreçlerine rehberlik etmeyi amaçlamaktadır. Özellikle ihracat ve ithalat faaliyetlerine henüz başlamamış veya sürdürülebilir hale getirememiş üyelerimiz ile kadın ve genç girişimciler hedeflenmiştir" dedi.

"FKA ile proje üretmeye devam edeceğiz"

Projeye önemli katkılan sunan FKA ekibine de teşekkür eden Başkan Sadıkoğlu, "Projemizin hayata geçmesinde emeği olan FKA Genel Sekreteri Mehmet Şirin Beye teşekkür ediyorum. Odamızla her daim istişare halinde ve ilimizin kalkınmasına yönelik projelerimize destek oluyor. Kalkınma ajansları kurulduğu günden bu yana illerin kalkınmasına ciddi katkılar sunuyor. TSO olarak biz de FKA ile daima istişare halindeyiz ve üyelerimizle şehrimizin gelişimi için çeşitli projeleri hayata geçiriyoruz. Genel sekreterimiz nezdinde tüm ekibine katkıları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"TSO ile ilimizin kalkınması için ciddi iş birliği halindeyiz"

FKA Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak da, "FKA olarak yerel kalkınma ve bölgesel gelişme için faaliyetler yürütüyoruz. Malatya TSO ile ilimizin kalkınması için çok ciddi iş birliği halindeyiz. Malatya KOBİ’leri için E İhracat, E Ticaret ve Markalaşma Eğitimi ve Danışmanlık Projesi ile firmalarımızın küresel pazarda kendilerine yer etmeleri için eğitim desteği sağlıyoruz. Projemiz Malatya’mız için hayırlı olsun" dedi.

Sadıkoğlu ve Budancamanak, yapılan açıklamaların ardından Malatya KOBİ’leri için E İhracat, E Ticaret ve Markalaşma Eğitimi ve Danışmanlık Projesinin protokolünü imzaladılar.

Proje; Malatya’daki KOBİ’lerin dijital ihracat, markalaşma ve kurumsallaşma alanlarında bilgi ve becerilerini artırarak, bölgesel kalkınma ve dış ticaret kapasitesine doğrudan katkı sağlamayı hedefleyen, kapsamlı bir eğitim-danışmanlık girişimidir.