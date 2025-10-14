Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler kapsamında son kullanma tarihi geçmiş 183 kilogram tavuk etine el koydu.

Eyyübiye Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimler kapsamında bir lokantanın mutfağında yapılan incelemelerde 183 kilogram son tüketim tarihi geçmiş tavuk eti tespit edildi. Sağlık için risk oluşturan toplam 183 kilogram bozuk tavuk ve tavuk ürününe imha edilmek üzere el koyan zabıta ekipleri, söz konusu ihmal ve kasıtlarından dolayı işyeri sahibi hakkında cezai işlem uyguladı ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için tebligatta bulundu.

Söz konusu işletmedeki denetimlerde, tavuk ürünü kullanılarak kebaplık kıyma yapıldığı ve bu kıymanın kokuştuğu, son tüketim tarihi geçmiş paketler halinde tavuk taşlıklarının kıyma yapılmak üzere bekletildiği, kokuşmaya başlamış tüm tavukların ambalajlarından çıkarılarak dolapta bekletildiği, bir gün veya daha önce kızartılıp satılmayan tüm tavukların yeniden satışa sunulmak üzere çalışmayan fırında hazır tutulduğu tespit edildi.

Pazar yerleri, marketler, bakkallar, fırınlar, kasaplar, lokantalar, gıda üretim tesisleri gibi tüketiciyi ilgilendiren her alanda denetimlerine devam eden zabıta ekipleri, aynı anda binlerce öğrencinin alışveriş yaptığı okul kantinlerindeki denetimlerini de sürdürüyor.