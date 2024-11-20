Hakkari Belediyesi eski başkanı Mehmet Sıddık Akış’a "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" ve "Toplantı ve gösteri yürüyüş kanununa muhalefet" suçundan 9 yıl hapis cezası verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 3 Haziran’da görevden alınarak yerine kayyum atanan Mehmet Sıddık Akış hakkında "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" ve "Toplantı ve gösteri yürüyüş kanununa muhalefet" iddialarıyla açılan davanın karar duruşması görüldü. Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Akış, Hakkari 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Akış’ın avukatları ile yakınları da duruşmada hazır bulundu. Savcının verdiği mütalaanın ardından savunmaya geçildi. Avukatların savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Akış’a "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçundan 7 yıl 6 ay, "Toplantı ve gösteri yürüyüş kanununa muhalefet" suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.