Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde heyecanla başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu sona erdi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) maratonu, bütün Türkiye’de olduğu gibi Yüksekova’da da sona erdi. İlçenin 15 okulunda saat 10.15’te başlayan YKS sınavının AYT maratonu, öğlen saat 13.15’te tamamlandı.

Sınavdan çıkan öğrencilerin bazıları sınavın kolay geçtiğini belirtirken, bazıları ise zorlandıklarını söylediler. Sınava giren Helin Donat isimli öğrenci, "İki gün buyunca TYT ve AYT sınavlarına girdik. Şu an karmaşık duygular içindeyiz. Sınavlar iyi geçti, diğer tarafta zorlayıcı sorular da vardı. Burada mücadele ettik, bir kadın olarak inşallah nasibimizi alırız. Sınavın herkese hayırlı olmasını diliyorum" İfadelerini kullandı.