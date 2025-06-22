HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Çukurca ilçesi Narlı köyüne bağlı Kaynaklı Mezrası’nın 70 yıllık su sorunu, güneş panelli sistem ile çözüme kavuşturuldu.

Hakkari Valisi Ali Çelik, Çukurca ilçesine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yıllardır içme suyu sıkıntısı çeken Narlı köyüne bağlı Kaynaklı Mezrası sakinleriyle görüştü. Yol üzerinde Vali Çelik ile görüşen mezra sakinleri ve çocuklar, yıllardır süren susuzluk sorununu dile getirme fırsatı buldu. Vatandaşların sorunlarını dikkatle dinleyen Vali Çelik, içme suyu sıkıntısının giderilmesi için ilgili birimlere talimat verdi. Hakkari İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan proje kapsamında, Kaynaklı Mezrası’na güneş panelli içme suyu sistemi kurulması için çalışmalara hızla başlandı.

"Güneş enerjili sistemle kalıcı çözüm"

Yenilenebilir enerjiyle desteklenen bu özel proje sayesinde, mezranın yıllardır devam eden içme suyu problemi tamamen çözüme kavuştu. Güneş panelli sistem sayesinde hem çevreci hem de sürdürülebilir bir altyapı kurulmuş oldu. Bu gelişme, bölge halkı için büyük bir sevinç kaynağına dönüştü.

"Mezra halkından Vali Çelik’e videolu teşekkür mesajı"

Hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren Kaynaklı Mezrası sakinleri, bir teşekkür videosu çekerek Vali Ali Çelik’e iletti. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Kaynaklı Mahallesi sakinleri olarak, Valimiz Sayın Ali Çelik’e yürekten teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz. Mahallemizin 70 yıllık içme suyu sorununu yenilenebilir güneş panelleri santraliyle çözüme kavuşturarak, büyük bir sorunu kalıcı olarak ortadan kaldırmıştır. Göstermiş olduğunuz ilgi ve hassasiyetten dolayı tüm mahalle sakinleri olarak son derece memnunuz. Bu özel ve anlamlı projenin açılışını gerçekleştirmek üzere Sayın Valimizi aramızda görmekten onur duyarız. Sayın Valim, Allah sizi sevdiklerinizden ayırmasın, sizi başımızdan eksik etmesin. Bize umut oldunuz; Hakkari için bir umutsunuz" ifadelerine yer verildi.