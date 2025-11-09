Hakkari Valisi Ali Çelik, 2. Ordu Komutanı Zorlu Topaloğlu ile birlikte sınırdaki üs bölgelerini ziyaret etti.

Hakkâri Valisi Ali Çelik ve 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, beraberlerindeki heyet ile Derecik ilçesi Canlı Kayalar Üs Bölgesinde bulunan Ortaklar Jandarma Karakol Komutanlığı’na ziyaret gerçekleştirdi. Gerçekleşen ziyarette; 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, Derecik Kaymakamı Sezai Demirci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz ve İl Emniyet Müdürü Attila Ayata eşlik etti. Vali Ali Çelik ve Korgeneral Zorlu Topaloğlu ziyaretlerinde; İlçe Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Kıdemli Üsteğmen Ayhan Karadağ ile Ortaklar Jandarma Karakol Komutanı Vekili Jandarma Astsubay Üstçavuş Hasan Durhan’dan bölgede yürüttükleri çalışma ve faaliyetler hakkında bilgi aldı. Heyet ziyaret esnasında üs bölgesinde inşa çalışmaları tamamlanmak üzere olan karakol hizmet binasında da incelemelerde bulunduktan sonra bölgeden ayrıldı.