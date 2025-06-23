Hakkari’de ekmeğe yapılan yüzde 20 zamma muhtarlardan tepki geldi.

Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği tarafından 16 Haziran 2025 tarihinde ekmeğe yapılan yüzde 20 oranındaki zam, kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı. Hakkari Muhtarlar Derneği, ilde yapılan ekmek zammına tepki göstererek, zammın geri çekilmesi çağrısında bulundu. Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada, sadece Hakkari’de ekmek fiyatlarına zam yapılmasının vatandaşları mağdur ettiği belirtildi.

Hakkari Muhtarlar Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada, "14 Ekim 2024’te 8 TL olan ekmek 10 TL’ye çıkartıldı. Şimdi de 16 Haziran 2025’te 12 TL oldu. Halkın alım gücü yok, iş sahaları, fabrikalar yok. Aileler 11-12 hatta 15 kişilik. Zamları yapanlar bunu hiç mi düşünmedi. Bizler Hakkari’deki muhtarlar olarak, son günlerde ilimizde yapılan ekmek zammının geri alınmasını talep ediyoruz. Türkiye’nin hiçbir ilinde ekmek fiyatlarına zam yapılmamışken, sadece Hakkari’de böyle bir artış yapılması halkımız nezdinde büyük bir rahatsızlığa yol açmıştır. Zaten ekonomik zorluklar yaşayan vatandaşlarımızın temel gıda maddesi olan ekmeğe erişimi daha da zorlaşmıştır" ifadelerine yer verildi.