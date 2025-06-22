Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yabancı Dil Testi (YDT) oturumunda bir okulda sadece 2 öğrencinin sınava katılması dikkat çekti.

YKS maratonunun son etabı olan Yabancı Dil Testi (YDT), tüm Türkiye’de olduğu gibi Yüksekova’da da gerçekleştirildi. Saat 15.45’te başlayan ve 120 dakika süren sınavda, adaylara Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde toplam 80 soru yöneltildi.

Yüksekova’da YDT sınavı için öğrenciler 2 farklı okulda ter dökerken, ilçe merkezi ile Şemdinli yolu üzerinde bulunan Özel Bilim Anadolu Lisesi’nde sadece 2 öğrencinin sınava girmesi dikkat çekti.

Sınava giren Elif Temel, sınav sonrası yaptığı açıklamada, "2 saat boyunca dil sınavına girdik. Zorlu bir maraton oldu. Çünkü çok emek verdik, inşallah karşılığını alırız. Koskocaman okulda sadece 2 kişi girdik sınava. Zoruyla, iyisiyle yaptık tüm soruları" ifadelerini kullandı.