Hakkari’nin Yüksekova ilçesi eşsiz doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline geldi. İlçenin muazzam coğrafyasına hayran kalan ziyaretçiler, bölgenin turizme kazandırılması çağrısında bulundular.

Türkiye’nin dört bir yanının yanı sıra dünyanın farklı köşelerinden gelen doğa tutkunları, Yüksekova’nın büyüleyici manzaralarına hayran kalıyor. İkiyaka Dağları’ndan Cilo Dağı’ndaki Orşe Şelalesi’ne, Sat Gölleri’nden Mor Dağı’na ve Cennet-Cehennem Buzulları’na kadar birçok noktayı rotalarına dahil eden turistler, bölgenin misafirperverliğine ve el değmemiş doğasına hayran kaldıklarını dile getirdiler.

"Misafirperverliğiniz için teşekkür ederiz"

Gezi ve doğa yürüyüşleri öncesi Yüksekova merkezde bir araya gelen turistler, özellikle bölge halkının sıcakkanlılığına ve misafirperverliğine dikkat çekti. Ziyaretçiler, "Türkiye’nin her yeri güzel ama Yüksekova’nın doğası apayrı bir güzel. Yüksek rakımlı dağları, gölleri, buzulları ve insanları bu bölge için en önemli kriterler. Burada gezdik, gördük; insanlar bizi evlerine kadar davet etti, kapılarını açtı. Böyle bir misafirperverliği başka hiçbir yerde görmedik" dediler.

"Sat gölleri büyüledi. İsviçre’ye gitmeye gerek yok"

Sat Gölleri’nde saatlerce vakit geçiren ve geceyi burada kamp yaparak geçiren doğaseverler, göllerin eşsiz güzelliği karşısında adeta büyülendiler. Turistler, "Yıllardır buralara gelmek istiyorduk ama yeni nasip oldu. İnanın Yüksekova doğasına hayran kaldık. Bu doğaya sahip çıkıp üzerinde durmak lazım. İsviçre’ye gitmeye gerek yok. Burası bin İsviçre’ye bedel. Buraya turist akını yapmak için herkes çalışmalı. Sat Gölleri’ni gezdik, doğa yürüyüşü yaptık. Bizi hayran bıraktı. Yüksekova acilen turizme açılmalı, turizme kazandırılmalı. Bu doğayı kesinlikle tanıtmak gerek" ifadelerine yer verdiler.