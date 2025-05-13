Merkezefendi Belediyesi Hacı Hızır Salih Efendi Konağı Aktif Yaş Alma Merkezi, yeni bir kursla daha katılımcılarını el emeğinin keyfiyle buluşturuyor. ‘Punch ve Tığ Örgü’ kursu için başvurular başladı.

Hacı Hızır Salih Efendi Konağı Aktif Yaş Alma Merkezi’nde, el emeği ve hayal gücünü ön plana çıkaran yeni bir kurs daha başlıyor: ‘Punch ve Tığ Örgü’ kursu için başvurular alınmaya başlandı. Hacı Hızır Salih Efendi Konağı’ndaki bu kurs ile kursiyerleri, geleneksel el sanatlarının modern tekniklerle buluştuğu punch ve tığ örgü çalışmalarıyla buluşturacak. Kursiyerler tarihi dokunun atmosferinde sosyalleşecek, birlikte üretecek ve el becerilerini geliştirecekler.

Başvurular şahsen, kontenjan sınırlı

Kontenjanla sınırlı olan kursa katılmak isteyen Denizlililer, başvurularını Hacı Hızır Salih Efendi Konağı Aktif Yaş Alma Merkezi’ne şahsen yapabilecek.