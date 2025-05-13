Medical Point Gaziantep Hastanesi Radyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Davut Ünsal Çapkan, kalp ve damar hastalıklarında erken tanının önemine dikkat çekerek, "Koroner BT Anjiyografi sayesinde kalp krizi riski erkenden belirlenebiliyor" dedi.

Radyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Davut Ünsal Çapkan, "Kalp ve damar hastalıkları, Türkiye’de ve dünyada en yaygın ölüm nedenlerinin başında geliyor. Ancak gelişen teknoloji, bu hastalıkların erken teşhisini mümkün kılıyor. Bu alanda çığır açan yöntemlerden biri ise Koroner BT Anjiyografi, yani halk arasında bilinen adıyla Koroner Tomografi" dedi.

Koroner Tomografi

Radyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Davut Ünsal Çapkan, "Koroner BT Anjiyografi, kalbi besleyen damarların (koroner arterlerin) üç boyutlu ve detaylı görüntülerini sağlayan ileri düzey bir bilgisayarlı tomografi yöntemidir. Damardan verilen kontrast madde (boya) ile kalp atımlarıyla senkronize şekilde görüntüleme yapılır. Bu sayede damar tıkanıklıkları invaziv (girişimsel) bir işleme gerek kalmadan yüksek hassasiyetle saptanabilir" şeklinde konuştu.

Yöntemin avantajları

Yöntemin avantajları hakkında bilgiler veren Dr. Çapkan, "Non-invazivdir: Bıçak altına yatmadan damar yapısı analiz edilebilir. Hızlı ve güvenlidir: Çekim süresi 10-15 saniye arasında değişir. Yüksek doğruluk oranına sahiptir: Kalp damar hastalıklarının erken teşhisinde etkilidir. Gereksiz klasik anjiyografilerin önüne geçer: Hasta konforunu artırır, sağlık sistemine ekonomik katkı sağlar. Açıklanamayan göğüs ağrılarında önemli bir tanı aracıdır" ifadelerini kullandı.

Kimler için uygundur

Dr. Çapkan, "Kalp hastalığı riski taşıyan ancak kesin tanı konulamayan hastalar. Ailesinde kalp hastalığı öyküsü bulunan bireyler. Göğüs ağrısı yaşayan, ancak EKG ve efor testleri normal çıkan kişiler. Daha önce stent takılmış, damar açıklığı değerlendirilmesi gereken hastalar" ifadelerine yer verdi.

Radyasyon riski var mı

Dr. Çapkan, "Modern cihazlarla yapılan Koroner BT Anjiyografi, düşük dozda radyasyon içerir. Hasta için en uygun yöntemin belirlenmesi amacıyla, işlem öncesinde radyoloji uzmanı tarafından kapsamlı bir değerlendirme yapılır" dedi.

"Hayat kurtarıcı bir yöntem"

Dr. Davut Ünsal Çapkan, "Artık kalp damarlarındaki tıkanıklığı belirlemek için her zaman klasik anjiyografiye ihtiyaç duymuyoruz. Koroner BT Anjiyografi, özellikle risk grubundaki hastalarda erken müdahale imkânı sunarak hayat kurtarıcı olabiliyor. Bu yöntem sayesinde birçok hastayı erken dönemde tedaviye yönlendirebiliyoruz" şeklinde konuştu.

Gelecekte daha yaygın olacak

Koroner Tomografi’nin önümüzdeki yıllarda kalp sağlığı taramalarında daha sık kullanılacağını belirten Dr. Çapkan, şunları söyledi:

"Yapay zekâ destekli analizlerin de bu alana entegre edilmesiyle birlikte, tanı doğruluğunun daha da artacağını öngörüyoruz. Koroner BT Anjiyografi, kalp damar hastalıklarının erken teşhisinde devrim niteliğinde bir yöntem. Özellikle risk grubundaki bireylerin bu yöntemi kardiyoloji uzmanı danışmanlığında değerlendirmesi, muhtemel kalp krizlerinin önlenmesinde hayati önem taşıyor."