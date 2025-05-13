Samsun Büyükşehir Belediyesi, Alo 153 Çözüm Merkezi aracılığıyla vatandaşla belediye arasındaki iletişimi güçlendirmeye devam ediyor. "Şeffaf ve ulaşılabilir yönetim" anlayışıyla faaliyet gösteren merkez, mobil araçlarla ilçeleri gezerek talepleri yerinde dinliyor ve çözüm süreçlerini hızlandırıyor.

Kent genelinde memnuniyet anketleri, saha çalışmaları ve doğrudan temas yoluyla vatandaşın sesine kulak veren ekipler, aynı zamanda "Samsun’a Fikrinle Yön Ver" yarışmasına da başvuru alıyor.

"Samsun’a Fikrinle Yön Ver" yarışmasına ilgi büyük

"Bugünün Fikri, Yarının Şehri" mottosuyla düzenlenen yarışma kapsamında; kültür, turizm, çevre, sağlık, ulaşım, tarım, spor, gençlik, sosyal hizmetler, kent estetiği, akıllı şehir uygulamaları gibi başlıklarda proje önerileri kabul ediliyor.

Yarışmaya 14 yaş ve üzeri herkes başvurabiliyor. Birinciye 50 bin TL, ikinciye 40 bin TL, üçüncüye 30 bin TL, dördüncüye 20 bin TL, beşinciye ise 15 bin TL ödül verilecek. Her katılımcı en fazla üç proje ile başvuruda bulunabilecek.

Başvurular belediyenin internet sitesi üzerinden on-line alınırken, Mobil 153 ekipleri de sahada vatandaşlara başvuru sürecinde yardımcı oluyor. Yarışma için son başvuru tarihi 22 Mayıs Perşembe olarak açıklandı.

Başkan Halit Doğan: "Her fikri önemsiyoruz"

Konuya ilişkin açıklama yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Biz bu şehirde hep birlikte yaşıyoruz ve herkesin bu şehirle ilgili söyleyecek sözü olduğuna inanıyoruz. Her görüş bizim için çok kıymetli. Bu projeyle Samsun’un yarınlarını hep birlikte inşa ediyoruz" dedi.