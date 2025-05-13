Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Hemşirelik Fakültesi tarafından, 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası nedeniyle Uluslararası Hemşireler Konseyi tarafından 2025 yılı için belirlenen "Hemşirelerimiz Geleceğimiz: Hemşireliğe Önem Vermek Ekonomileri Güçlendirir" temasıyla, Hemşireler Haftası Programı ve Akreditasyon Takdim Töreni düzenlendi.

NEÜ Tıp Fakültesi Asım Duman Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Feyzioğlu, NEÜ Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emel Ege, Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Hemşirelik Eğitimi Akreditasyon Kurulu Üyesi Prof. Dr. Emine Ümit Seviğ, NEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Nail Güler, NEÜ Diş Hekimliği Dekanı Prof. Dr. Ali Rıza Tunçdemir, NEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Küçükkendirci, NEÜ Kalite ve Akreditasyon Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Türkan ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

"Hemşireler, sağlık bakımının vazgeçilmez meslek üyeleridir"

Programın açılış konuşmasında hemşirelik mesleğinin öneminden, sorunlarından ve geleceğinden bahseden NEÜ Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emel Ege, "Dünya Hemşireler Günü, hemşirelerin topluma yaptıkları katkıları onurlandırmak üzere her yıl dünya genelinde Florence Nightingale’in doğum günü olan 12 Mayıs tarihinde kutlanmaktadır. Hemşireler, doğumdan ölüme kadar yaşamın bütün dönemlerinde, hayatın en değerli ve trajik anlarına tanıklık eden, sağlık bakımının vazgeçilmez meslek üyeleridir. İnsan sevgisi, bakım ve emek üzerine temellenen hemşirelik mesleğinin potansiyel gücünün sağlıkla ilgili tüm kararlara daha etkili yansıması ve sesinin daha güçlü duyulması oldukça önemlidir" dedi.

NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Feyzioğlu da, fedakarlığın ve disiplinin timsali olan hemşirelerin Hemşirelik Haftası’nı kutladı.

12 Mayıs Hemşireler Günü’nü kutlayarak konuşmasına başlayan Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Hemşirelik Eğitimi Akreditasyon Kurulu Üyesi Prof. Dr. Emine Ümit Seviğ de, "2 yıl önce başarılı çalışmalarınızın neticesi olarak elde ettiğiniz akreditasyon mutluluğunu sizinle yaşama fırsatı bulmuştum. Ara değerlendirme sonrasında elde ettiğiniz artı 3 yıllık akreditasyonunuza da şahitlik etmekten sonra derece memnunum. Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, eğitime başladığı yıldan itibaren çağdaş ve kaliteli eğitimin öncülüğünü yaptığını 2 yıl süreyle akredite edilmesinin ardından ekip olarak kararlı çalışmalarla, iyileştirilmesi gereken alanları kısa sürede tamamlamasıyla gösterdi. Sizler akreditasyon gerekliliklerini yerine getirerek eğitimde mükemmelleşmenin kurumsallaşması konusunda çok önemli bir adım attınız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından program; akreditasyon belge takdimi, 2024 yılında unvan alan öğretim üyelerine biniş giydirme, başarılı akademisyenlere ve öğrencilere belge takdimi ile son buldu.