Son dönemlerde giderek artan yeme bozukluğu şikâyetlerinin nedenleri merak ediliyor. Uzmanlar, güzellik baskılarının yeme bozukluklarının yaygınlaşmasında kritik bir rol oynadığını vurgularken medya, moda dünyası ve sosyal medyanın bireyler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekiyor. Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Tuğba Türkcan ise “Güzellik standartları yeme bozukluklarını tetikliyor” diyerek konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Arş. Gör. Tuğba Türkcan, anoreksiya nervoza, bulimia nervoza ve tıkınırcasına yeme bozukluğu gibi rahatsızlıkların, beden algısı ve ağırlık kontrolü üzerindeki toplumsal baskılarla doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi. Medya ve moda dünyasının zayıflığı idealize etmesinin, özellikle genç kadınlar arasında bu bozuklukların yayılmasını hızlandırdığını vurguladı.

Sosyal medyada filtreler ve düzenlenmiş görüntülerle sunulan gerçek dışı beden imajlarının, bireylerde yetersizlik hissine neden olduğunu ifade eden Türkcan, bu durumun depresyon, anksiyete ve düşük özsaygıya yol açtığını belirterek, aynı zamanda yeme bozukluklarını teşvik eden zararlı davranışların yayılmasına da neden olduğunu söyledi.

Kadınlar daha fazla risk altında

Araştırmalara göre, 2000-2018 yıllarında yeme bozukluklarının küresel yaygınlığı yüzde 3,5’ten yüzde 7,8’e yükseldi. Türkcan, bu rahatsızlıkların kadınlarda çok daha yaygın olduğunu belirtti; erkeklerde yaşam boyu görülme oranı yüzde 0,74 ile yüzde 2,2 arasında değişirken kadınlarda bu oran yüzde 2,58 ile yüzde 8,4 arasında.

Kadınlar arasında yeme bozukluklarının daha yaygın görülmesini beden algısı üzerindeki toplumsal baskılarla ilişkilendiren Türkcan, özellikle genç kadınların medya ve popüler kültürün oluşturduğu idealize edilmiş güzellik standartlarına daha fazla maruz kaldığını söyledi.

“Sosyal medyada sürekli karşılaşılan ideal beden imajları, kadınların kendilerine yönelik beklentilerini ulaşılmaz hale getiriyor ve bu durum yeme bozukluklarını tetikliyor” diyen Türkcan, bu baskıların genç kadınlar üzerindeki etkisinin endişe verici boyutlara ulaştığını belirtti.

Güzellik algıları toplumsal bir soruna dönüşüyor

Türkcan, yeme bozukluklarının artık bireysel bir sağlık sorunu olmanın ötesinde, toplumsal bir halk sağlığı meselesine dönüştüğüne dikkat çekti. Medya ve sosyal medyanın bu süreçteki etkilerine karşı bilinçli olunması gerektiğini belirten Türkcan, bireylerin sağlıklı beden algısını destekleyen yaklaşımlara yönlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Uzmanlar ise yeme bozukluklarının önlenmesi için eğitim ve farkındalık çalışmalarının artırılması gerektiğini vurguluyor.