On bir ayın sultanı Ramazan’ın başlamasıyla paylaşım ve dayanışmanın örneği Güzelbahçe’de yaşanıyor. Güzelbahçe Belediyesi, iftar sofrasını yalnız yaşayan 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi vatandaşların evine ulaştırıyor.

11 ayın sultanı Ramazan’ın başlamasıyla Güzelbahçe Belediyesi, Güzelbahçe Toplum Etkinlik Merkezinde ilk iftar yemeğini verdi. Belediyenin kendi imkanlarıyla yapmış olduğu aşevinden Ramazan ayı boyunca her gün 600’den fazla insana iftar yemeği verilecek. Ayrıca 65 yaş ve üstü evinde tek yaşayan ailelere her gün yemek götürülecek.

‘Paylaşmanın ve bereketin ayı Ramazan’

Paylaşmanın ve bereketin en önemli ayında olduklarını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, "Ramazan ayının başlamasıyla iftar yemeğimizde halkımızla bir araya gelerek ilk iftarımızı açtık. Güzelbahçe Belediyesi, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak amacıyla her gün iftarımızı burada vereceğiz. Bu mübarek ayda bir arada olmanın, aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan, gönülleri birleştirmek, ihtiyaç sahiplerini hatırlamak ve dayanışmayı güçlendirmektir. Güzelbahçe Belediyesi olarak, bu anlayışla vatandaşlarımızla aynı sofrada bir aradayız. Her gün 600’den fazla vatandaşımıza yemek çıkacak şekilde aşevimizde yemek yapacağız. 3 mahallemizden servislerle merkezimize vatandaşlara hizmet sağlıyoruz. Her gün, evinde yalnız yaşayan ve yoksul ailelerimize de evlerine yemek götürüyoruz. Her gün 60 ile 70 ailemizi ziyaret ederek evlerine sıcak yemek götürüyoruz. Bu hizmeti Ramazan ayı bittikten sonra da özellikle evinde yalnız yaşayan vatandaşlarımıza her gün öğlen ve akşam olmak üzere iki sefer yemek dağıtacağız. Vatandaşlarımızı bu konuda yalnız bırakmayacağız. Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz bu güzel ayın huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Güzelbahçe’de sevgi ve dayanışma içinde nice Ramazanlar yaşamayı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Güzelbahçe Belediyesi’nin düzenlediği iftar programı, dualar eşliğinde açılan oruçların ardından sohbet ve birliktelik duygusuyla sona erdi. Belediye, Ramazan ayı boyunca dayanışmayı artırmak adına çeşitli sosyal yardımlar yapmaya devam edecek.

İftar yemeğine, Güzelbahçe Kaymakamı Bülent Bayraktar, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile eşi Nermin Günay, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.