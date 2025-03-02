Ramazan ayının başlamasıyla Gaziantep’te meyan şerbetine olan ilgi arttı. Kentte 6’ncı kuşak meyan şerbeti üreticisi olan Halil Gezer, iftar sofralarının vazgeçilmez lezzetini üretip dededen miras kalan mesleği yaşatmaya devam ediyor.

Osmanlı döneminden günümüze kadar değerini koruyan ve Ramazan ayıyla birlikte yeniden ilgi odağı haline gelen meyan şerbeti, susuzluğu giderici etkisi, sindirimi kolaylaştırması, böbreklere faydalı olması ve bağışıklık sistemini güçlendirmesi gibi özellikleriyle iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ramazan ayının başlamasıyla Gaziantep’te meyan şerbetine olan ilgi arttı. Kentte 6. kuşak meyan şerbeti üreticisi Halil Gezer, bu yıl da Ramazan ayının başlamasıyla birlikte sağlık açısından faydalarıyla bilinen ve kendine has lezzetiyle sevilen şerbete olan talebin arttığını, yoğun siparişlere yetişebilmek için tempolu bir şekilde çalıştıklarını belirtti.

"Ramazan’da Gaziantep’imizin vazgeçilmez bir içeceğidir"

Meyan şerbetinin Ramazan’da Gaziantep’in vazgeçilmez içeceği olduğunu ve iftarda meyanla oruç açmanın çok faydalı olduğunu belirten Halil Gezer, "Meyan şerbeti, Ramazan’da Gaziantep’imizin vazgeçilmez bir içeceğidir. Nasıl su, ayran vb. içecekler vazgeçilmez ise meyan da aynı şekilde Ramazan’ın vazgeçilmezidir. Oruç meyan şerbetiyle açıldığı zaman mideyi rahatlatır ve bağırsakları daha iyi çalıştırır. Diğer yandan böbrek taşlarına, idrar yollarına, mide hastalıklarına da birebir. Faydası saymakla bitmez" dedi.

"Çok hummalı bir çalışma gerektiriyor"

Meyan şerbetinin yapım aşamasını anlatan Gezer, "Sabah 4 gibi sahura kalktığımızda meyanı ıslatıyoruz. Camiye gidiyoruz camiden döndüğümüzde teknelere alıyoruz daha sonra sabah 9’a kadar savurarak onu devridaim ediyoruz. Aksi takdirde olmaz. Çok hummalı bir çalışma gerektiriyor. Biz çalışmalarımızı arttırdık. Müşterilerimiz de sağ olsun ilgi gösteriyor. Eskilerin hep bir özlemi var ama yeni nesil de geliyor" ifadelerini kullandı.

"Meyanı bu sene 35 TL’ye satıyoruz"

Geçen seneki fiyatın üzerine sadece 10 TL zam yaptıklarını söyleyen Gezer, vatandaşların talebinden memnun olduğunu belirtti. Gezer, "Geçen sene meyanın kökünü 30 TL’ye alıyorduk. Bu sene 120 TL oldu. İster istemez geçen sene 25 TL’ye sattığımız meyanı bu sene 35 TL’ye satıyoruz. Yine de sağ olsun müşterilerimiz, havalar soğuk olsa da talep ediyor, geliyor" şeklinde konuştu.

"Bu lezzeti tatmadan Ramazan geçmez"

Ramazan ayının vazgeçilmez içeceği olan meyanı her severek tükettiklerini ve memnun kaldıklarını söyleyen Mehmet Kılınç isimli vatandaş ise, "Meyan şerbeti geleneksel lezzetimizdir. Bu lezzeti tatmadan Ramazan geçmez. Onun için şehrin diğer ucundan buraya bu şerbeti almaya geldim. Genel olarak Ramazan’da tüketiyorum. Çok memnunum tadından" diye konuştu.