Bitlis’in Güroymak ilçesinde, kültürel mirasın yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması amacıyla "Dengbej Gecesi" düzenlendi.

Güroymak Belediyesi tarafından Şelale Parkı’nda açık havada organize edilen etkinliğe Güroymak Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun, Belediye Başkanı Eşref Mutlu, İlçe Emniyet Müdür Vekili Merve Zeytun, Günkırı Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dengbejlerin sahne aldığı gecede seslendirilen kilamlar, dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Yöresel ezgilerin yankılandığı gecede katılımcılar, kültürel zenginliklerin bir kez daha farkına vararak keyifli dakikalar geçirdi.

Etkinliğin başında konuşan Belediye Başkanı Eşref Mutlu, dengbejlik geleneğinin yaşatılmasının önemine vurgu yaparak, bu tür kültürel programlara devam edeceklerini ifade etti. Mutlu, "Güroymak’ta ilk defa böyle bir etkinlik düzenleniyor. İnşallah bundan sonra da benzer etkinlikler yapılmaya devam eder. Güroymak, yalnızca altyapı ve üstyapı eksiklikleriyle değil; ne yazık ki kültürel etkinlikler açısından da bugüne kadar geri planda kalmıştır. Ancak inşallah bundan sonra bu tür etkinliklerle ilçemizi daha ileriye taşıyacağız. Yeni etkinlikler düzenleyecek, Güroymak’ı çok daha güzel yerlere getireceğiz. Medreseye ve Güroymak’ın ruhuna uygun farklı etkinlikler de olacak. Bundan sonra daha birçok yazar ve çizeri de burada halkımızla buluşturacağız Allah’ın izniyle" dedi.