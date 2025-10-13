2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Türkiye’ye konuk olacak Gürcistan, mücadelenin son antrenmanını Kocaeli Stadyumu’nda gerçekleştirdi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda Gürcistan, yarın saat 21.45’te Kocaeli’de A Milli Futbol Takımı ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesinde kente gelen Gürcü ekibi son antrenmanını maçın oynanacağı Kocaeli Stadyumu’nda yaptı. Teknik Direktör Willy Sagnol yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirildi. Düz koşuyla başlayan antrenmanda daha sonra ısınma hareketlerine geçildi.

5’e 2 top kapma çalışması ile devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde Türkiye maçının taktiği üzerinde duruldu.

Gürcistan ekibi daha sonra konaklayacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başlayacak.