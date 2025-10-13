Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde oluşan toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde başlayan rüzgar, akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Oluşan toz bulutu rüzgarın da etkisiyle kısa sürede Cilo Dağları’nı kaplarken, vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Toz bulutunun ilçede etkili olduğunu belirten Serdar Halat, "Sabah başlayan rüzgar akşam saatlerinde toz bulutuna dönüştü. Cilo Dağları, toz bulutundan dolayı şu an kaybolmuş durumda. Bu durum 2 senedir her ay yaşanıyor. Artık kış yaklaştı, bu durumlar sürecek gibi. Malum sabah saatlerinde ilçenin yüksek kesimlerinde kar da yağmıştı. Artık kışın da bu durum sürekli yaşanacaktır" dedi.