Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte günübirlik kiralanan evler ve kiralık araç firmaları denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 42 ekip, 93 personelle 32 farklı adrese eş zamanlı denetim yapıldı. Günübirlik kiralanan evler ve kiralık araç firmalara yönelik denetimlerde 26 adet kiralık araç firması, 6 adet günübirlik kiralanan ev kontrol edildi. Denetimlerde kurallara uymayan firmalara toplam 210 bin 223 TL para cezası kesildi. 107 kişinin de sorgulandığı denetimlerde hırsızlık suçundan arandığı tespit edilen 1 şahıs ise gözaltına alındı.

Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.