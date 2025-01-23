Çekerek Barajı’nda gönüllü olarak çöp toplayan aile herkese örnek oldu.

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde bulunan Çekerek Barajı ve Millet Bahçesi’nde ziyaretçilerin bıraktığı atıklar çevre kirliliği oluşturuyor. Buna duyarsız kalmayan Gökhan Kablan, aile ziyaretine geldiği memleketinde çevre temizliği yaptı.

İstanbul’da ikamet eden ve aslen Çekerekli olan Gökhan Kablan, Cerrahpaşa Üniversitesi’nde personel olarak görev yapıyor. Sivil savunmaya da gönüllü olarak katıldığını ifade eden Kablan toplum yararına olabilecek çalışmalarda bulunuyor. 36 yaşındaki Kablan, yarıyıl tatilinde ve yaz tatillerinde ailesini ziyarete geldiğinde doğal güzellikleri görmenin yanı sıra çevre temizliğine de dikkat ediyor. Çocuklarına ve gelecek nesillere örnek olmak için baraj kenarında çöp toplayan Kablan, iyi bir intiba bırakmak istediğini söylüyor. “Burada piknik için gelenler veya balık tutmak için gelen balıkçıların bıraktığı ağlar kirlilik oluşturuyor. Baraj yükselince atıklar barajın içinde kalıyor. Ben de bu sebeple ilçemizin temiz olması için ve turizme yapılan katkıları desteklemek için çocuklarımı ve yeğenlerimi getirerek çöpleri toplamak istedim” ifadelerini kullandı.

“17 torba çöp çıktı”

Kablan, temizlik ardından “Çöp topladığımız küçük bir alandan 17 torba çöp çıktı. Belediyeyi aradım çıkan çöpleri almaya geldiler. Her sene burada bu faaliyeti yürütüyorum. Gelecek nesillere temiz bir hayat bırakmak istiyorum. Alkol şişeleri, yakılan lastiklerden arta kalanlar, mangal malzemeleri gibi atıklar topladık. Gönüllü olarak yaptık. İçimiz rahat” dedi.

Gökhan Kablan ile temizlik yapan kızı Feride Azra Kablan “Öğretmenlerimiz, çevre için çöplerin çok zararlı olduğunu söyledi. Babam baraj kenarına gidelim, dedi. Ben de geldim. 17 torba çöp topladık. Hayvanlar bilmeden çöpleri yiyorlar, zarar görüyorlar. Hayvanların ölmesine üzülüyorum. O yüzden bu işe el koyduk. Şimdi çok mutluyum” diyerek düşüncelerini belirtti.

Taha Emin Kablan ise “Baraj kenarında ve Millet Bahçesi’nin altındaki çöpleri topladık. Alkol şişeleri ve plastik poşetler çok fazlaydı” şeklinde konuştu.