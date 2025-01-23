Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin Akdeniz’deki ilk ve tek doğal buz pisti, yenilenen buz katmanıyla 27 Ocak’tan itibaren yeniden hizmete açılıyor.ANTALYA (İGFA) - 450 metrekarelik geniş alanda aynı anda 60 kişiye kadar hizmet verebilen pist, hem eğlence tutkunlarına hem de artistik buz pateni sporcuları ve buz hokeyi takımlarına yeni deneyimler sunuyor. Bir milyon lira maliyetle bakımı tamamlanan pist, Çaybaşı Mahallesi’nde, Muratpaşa Belediyesi’nin çocuklara renkli oyun ve aktivite imkanları sunduğu Teneffüs Park içinde yer alıyor.

Buz pisti, haftanın 7 günü 13.00-20.00 saatleri arasında vatandaşların kullanımına açık olacak. Onlıne rezervasyonlar belediyenin muratpasa-bld.gov.tr web adresi üzerinden yapılabilecek.