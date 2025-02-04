Gümüşhane’nin Şiran ilçesi sınırlarında bulunan Yukarı Kulaca Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, yaban hayatı gözlemcileri için eşsiz görüntüler sunmaya devam ediyor. Bölgede son olarak milyonlarca yıllık bazalt sütunların altında oynayan anne ayı ve yavruları kameralara takıldı.

Doğa tutkunu ve gezgin Enes Kan, doğa yürüyüşü sırasında dronuyla gerçekleştirdiği gözlem esnasında anne ayı ve yavrularına rastladı. Eşsiz anları kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaşan Kan, bu anların unutulmaz bir deneyim olduğunu söyledi.

Yukarı Kulaca köyünde bulunan Nuhoğulları Alabalık Tesislerine yaptığı gezi sırasında dron kamerasıyla kayıt yaparken, bu özel anlara tanıklık eden Enes Kan, "Bölgede dronla çekim yaparken ayıları fark ettik. İlk başta biraz paniklediler ama sonra alıştılar. Bir süre sonra normal hayatlarına devam ettiler ve o anları kayıt altına aldım. Yaşadıkları yer, bölgenin en yüksek noktalarından biri olan ve yörede ‘Sofra Taşı’ olarak bilinen kayalıklardır" dedi.

Milyonlarca yılda oluşan bazalt sütunlarının altında görüntülenen ayılar, bölgenin yaban hayatı açısından ne denli zengin olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Yukarı Kulaca Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, sadece ayılar değil, birçok yaban hayvanı ve eşsiz doğal güzellikleriyle keşif meraklıları için önemli bir durak olma özelliğini taşıyor.