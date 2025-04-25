Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Gülnar Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi, sadece akademik başarılarıyla değil, öğrencilerin hayatlarına dokunuşuyla da fark oluşturuyor. LGS ve YKS’de elde edilen dereceler, ücretsiz eğitim desteği, birebir ilgi ve veli iş birliğiyle Gülnar’da eğitimin adı her geçen gün daha da güçleniyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Gülnar Şubesi, eğitime verdiği değer ve öğrenci başarılarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Her geçen yıl artan öğrenci sayısı ve elde edilen akademik başarılar, ilçede eğitimin gücünü gözler önüne seriyor. Son 3 yılda LGS’de Gülnar’da birinciliği elde eden öğrencilerin tamamı Gülnar Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezinde eğitim aldı. Öğrenciler, disiplinli çalışmalarını kurs merkezinin rehberliğiyle birleştirerek bu başarıya ulaştılar. Üniversite yerleştirme sonuçları da kurs merkezinin başarısını perçinliyor. Geçtiğimiz yıl merkezden eğitim alan öğrencilerden birçoğu tıp, mühendislik, diş hekimliği ve hukuk gibi önemli bölümlere yerleşti. 50 öğrenci ön lisans, 35 öğrenci ise lisans programlarına yerleşerek hayallerine kavuştu.

Gülnar Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi sadece akademik başarılarla değil, öğrencilerin hayatlarına dokunan yapısıyla da öne çıkıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesinin eğitime olan desteği, Gülnar’da umut verici sonuçlar doğurmaya devam ediyor.

"Gülnarlı tüm öğrencilerimizi kurs merkezimize bekliyoruz"

Gülnar Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Şube Sorumlusu Cansu Geyik, kurs merkezinde 6,7,8 ve 12. sınıf öğrencilerine ücretsiz eğitim desteği verdiklerini anlatarak, "Kurs merkezimizde öğrencilerimize, okulda gördükleri derslerin yanı sıra onların eksiklerini tamamlamak amaçlı dersler veriyoruz. Tamamlayamadıkları noktalarda, kendilerine birebir ve grup etütleri sağlıyoruz. Bu sayede öğrencilerimiz derslerini daha iyi pekiştirebiliyorlar. Ayrıca her hafta uyguladığımız deneme sınavları ile öğrencilerin durumunu analiz ediyor ve eksiklerini belirliyoruz" şeklinde konuştu.

Veli-öğrenci-öğretmen iş birliği ile süreci yönettiklerini kaydeden Geyik, "Gülnar’da öğrenci olmak gerçekten zor. Bizler de başkanımızın sözünü takip ediyor ve ‘her zaman önce eğitim’ diyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini destekliyor ve Gülnarlı tüm öğrencilerimizi kurs merkezimize bekliyoruz" dedi.