Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Gülnar ilçesine ait ‘Gülnar Kuş Üzümü’nün Coğrafi İşaret Tescilini alarak üreticilerin ürünlerini daha değerli hale getirmesiyle tanınırlığının da arttığı bildirildi.

Tarımı destekleyen projelerle Mersin’i bir tarım şehri haline getirdiği aktarılan Mersin Büyükşehir Belediyesinin, şehrin coğrafi işaretli ürünlerini tüm Türkiye’ye tanıttığı ifade edildi. Gülnar ilçesi Çukurasma, Tozkovan ve Üçoluk mahallelerinde yetiştirilen ‘Gülnar Kuş Üzümü’ ’Kişniş Üzümü’ için Türk Patent ve Marka Kurumu’na Coğrafi İşaret Tescili için başvuru yapan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı analizler, bilgi ve belgeler temin ederek tescilli ürünler listesine aldırdı. Tescilin ardından denetim yapan Büyükşehir Belediyesi ekiplerine Gülnar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gülnar Ziraat Odası ile S.S. Gülnar Çukurasma, Tozkovan, Üçoluk Kuş Üzümü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nden ürün konusunda uzman kişiler de eşlik etti.

Denetim sayesinde üretici faaliyet listesi ve denetim tutanakları Türk Patent ve Marka Kurumu’na bildirildi. Bu anlamda Gülnar Kuş Üzümü Tescil Belgesinde yer alan coğrafi sınır, ham madde, üretim metodu ve tüm diğer bilgiler çerçevesinde değerlendirilmesi yapılarak üretimlerin tescile uygun üretiminin devamı sağlanmış oldu.

"Coğrafi İşaret Tescilli ürünler için çalışmalar yapıyoruz"

Denetimin önemine değinen Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda Gıda Mühendisi olarak görev yapan Döndü Gürlekoğlu, tüketicilerin daha sağlıklı ürünlere erişebilmek için tescilli ürünleri tercih ettiğini söyledi. Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan başvuru ile ürünlerin karakteristik özelliklerinin üreticiye tescilli bir şekilde sunulmasının imkanı olduğunu kaydeden Gürlekoğlu, "Biz hem tüketicilerimize hem de çiftçilikle uğraşan üreticilerimizin ürünlerini tanıtmak ve onların ürünlerini değerlendirmek için Coğrafi İşaret Tescilli ürünlere önem veriyoruz. Çünkü Belediye Başkanımız Vahap Seçer, üreticilerimizin ürettikleri yerlerde doymalarını istiyor. Bu anlamda biz de Coğrafi İşaret Tescilli ürünler için çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

"Başkanımızın söz verdiği gibi üreticilerin yanındayız"

Gülnar’da 3 mahallede üretimi yapılan Gülnar Kuş Üzümü için de 2024 yılında başvurularının onaylandığını hatırlatan Gürlekoğlu, "Coğrafi İşaret Tescili sayesinde Gülnar Kuş Üzümü’nün hem Türkiye’ye hem de dünyaya tanıtımını yapıyoruz. Coğrafi İşaret Tescili aslında tüketiciler içinde bir kalite belgesi. Aldıkları ürünlerin bu bölgede, bu coğrafyada üretildiğini gösteren bir belge. Bu sayede hem tüketicimizin isteklerini karşılıyoruz hem de üreticilerimizin ürünlerine değer katarak onların atadan beri ürettikleri ürünleri devamlı ve kaliteli bir şekilde üretmelerini sağlamak için hizmetlerde bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

Coğrafi İşaret Tescili almanın yanında ürünlerin denetimlerini de yaparak en kaliteli ürünleri tüketiciye ulaştırdıklarını ifade eden Gürlekoğlu, "Vahap Başkanımızın üreticilerimize söz verdiği gibi üreticinin yanında oluyoruz. Ürünlerini ekonomik olarak değerini artıracak şekilde hizmetlerimiz devam edecek ve önümüzdeki yıllarda Mersin’in coğrafyasını yansıtan farklı ürünlerde de Coğrafi İşaret Tescili işlemlerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Gülnar Ziraat Odası Başkanı Hacer Emiş Işık, Gülnar ilçesi Üçoluk Mahallesi’nde çiftçilerin kişniş üzümü hasadını gerçekleştirdiklerini anlattı. Işık," Çiftçilerimizin ürünleri bol, kazançları bereketli olsun. Kişniş üzümü yetiştiriciliği Gülnar ilçemizde makroklimal özelliklerde yetişiyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de çiftçilerimize büyük önem göstererek son 2 yıldır Coğrafi İşaret Tescili belgesini aldılar. Coğrafi İşaret Tescili çiftçilerimize inşallah daha büyük katkılar sağlayacak" diyerek bilgi verdi.