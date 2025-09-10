Mersin Büyükşehir Belediyesi, A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek finalinde Polonya ile karşılaştığı maçı Marina önünde kurduğu dev ekranla vatandaşların izlemesine imkan sağladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek finalinde Polonya ile karşılaştığı maçı Marina önünde kurduğu dev ekranla vatandaşların izlemesine imkan sağladı. Maçı, vatandaşlarla birlikte Mersin Spor Kulübü (MSK) Başkanı Berkay Üstündağ, Asbaşkan Doğukan Uyan, MSK Başantrenörü Can Sevim ve oyuncular da izleyerek milli heyecana ortak oldu. Türkiye’nin Polonya’yı 91-77 mağlup ederek yarı finale yükseldiği karşılaşmayı Mersinliler coşkuyla takip etti.

MSK Kulüp Başkanı Berkay Üstündağ, maç sonrası yaptığı değerlendirmede, "Milli takımımızı yalnız bırakmayan Mersin halkına teşekkür ediyoruz. Bu takım kesinlikle madalya alacak bir takım. Bizim erkek basketbol takımımızın da buna şahit olması, halkla beraber izlemesinden dolayı gururluyuz" dedi.