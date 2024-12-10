Göztepe Spor Kulübü, 100. yıl dönümünde kullanacağı logo için tasarım yarışması başlattı.

Gelecek yıl 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak olan Göztepe, 100. yaşında kullanacağı logo için tasarım yarışması başlattı. Sarı-kırmızlı kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, Göztepe Spor Kulübü’nün asırlık tarihini ve geleceğini yansıtacak logonun taraftar oylarıyla belirleneceği bildirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “En büyük değerimiz olan şanlı armamızın yanı sıra, 100. yılımızı temsil edecek ve kurumsal marka değerimizi yansıtacak logomuzu taraftarlarımız tasarlayacak, yine taraftarlarımızın oylarıyla belirlenecek. Kurulduğu günden bu yana her zaman taraftarlarının gücüyle var olan ve var olmaya devam eden kulübümüz, bu önemli kararı taraftarlarımızla birlikte alarak tarihimize bir kez daha iz bırakacak. Tasarımını “http://goztepe.org.tr/sen-tasarla” adresi üzerinden bizimle paylaş, kulübümüzün 100. yılını taçlandıracak logoya imzanı at” ifadelerine yer verildi.

Logolar, 23 Aralık Pazartesi gününe belirtilen internet adresine gönderilebilecek ve taraftar oylarıyla belirlenecek logoyu yapan kişiye 35 bin lira ödül verilecek.